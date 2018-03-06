لدى استقباله وفد مؤسسة الأهرام برئاسة نقيب الصحفيين...وزير الإعلام يشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة مع مصر المنامة في 6 مارس / بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بتميز العلاقات البحرينية المصرية الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية، وبلوغها مستويات نموذجية من التعاون والشراكة بين الأشقاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير (اليوم) للأستاذ عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، بحضور الأساتذة علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد إبراهيم عامر رئيس مهرجان الأهرام الثقافي، وهاني فاروق منسق عام مهرجان الأهرام الثقافي.



وفي بداية اللقاء، رحب وزير شؤون الإعلام بزيارة وفد مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية إلى مملكة البحرين، معربًا عن اعتزازه بدور المؤسسة التاريخي العريق في تدعيم حركة النهضة والتنوير الفكرية والثقافية والحضارية العربية، ومواقفها القومية الأصيلة في توطيد أواصر العمل العربي المشترك، ومساندة القضايا والحقوق العربية والإسلامية، وإسهاماتها في مواجهة التطرف والإرهاب ونبذ التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.



وثمن سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام الوقفات الأخوية الثابتة للصحافة والإعلام المصري إلى جانب أمن واستقرار مملكة البحرين، وعروبتها، ومسيرتها التنموية والديمقراطية، مؤكدًا حرصه على تفعيل التعاون مع الشقيقة الكبرى مصر في قطاعات الصحافة والإعلام والاتصال، وتبادل الأخبار والمعلومات والخبرات الفنية والتقنية، والتنسيق المشترك في النهوض بدور الإعلام العربي ورسالته التنموية والتثقيفية، وواجباته القومية في نشر قيم التسامح والتصدي للأفكار المتطرفة والمحرضة على العداوة والإرهاب.



ومن جانبه، أعرب الأستاذ عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية عن شكره وتقديره إلى مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستقبال وكرم الوفادة، واهتمامها بدفع مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للمملكة المزيد من الأمن والاستقرار ودوام الرفعة والازدهار خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



خ.ب/ع ذ



بنا 1424 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/06 - 08 : 06 PM