وزيرة الصحة تشيد بدعم الجمعيات الأهلية لمشاريع الوزارة وللقطاع الصحي بالمملكة‎ المنامة في 06 مارس / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اليوم الثلاثاء بمكتبها وفدا نسائيا تطوعيا يعمل على تقديم الدعم لمختلف برامج ومشاريع وزارة الصحة وعلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمرتادين لمرافق وزارة الصحة.



وحضر اللقاء من جانب الوفد النسائي كل من الاستاذة سوسن قمبر والاستاذة سناء قمبر والاستاذة أروى سيار والاستاذة بدور يعقوب، ومن جانب الوزارة المهندس جواد الجبل من الشئون الهندسية بوزارة الصحة.



واشادت وزيرة الصحة بالدعم المتواصل من جانب المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني الذي يؤكد على تطبيق مبادئ الشراكة والمسئولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، مثنية على مجمل المساهمات النبيلة لصالح رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين بما يجسد روح التعاون والعمل المشترك معربة عن شكرها وتقديرها لهذا التبرع المقدم للوزارة.



وتم خلال اللقاء استعراض الخطط التي سيقوم بها الوفد النسائي والمتمثلة في تطوير الخدمات لمستشفى الطب النفسي بحيث سيتم بناء مبنى جديد عبارة عن صالة رياضية متعددة الاستخدامات، وتشمل قاعات مختلفة وغرفة للألعاب الرياضية ومرافق للخدمات العامة واللازمة للتمارين الرياضية. إلى جانب ذلك التباحث حول تطوير بعض المرافق والمساحات الجانبية وتشمل الحدائق ووضع المجسمات الفنية والتي تظهر النواحي الجمالية للمرافق الصحية.



وأبدى الوفد التطوعي عزمهن على الاستمرار في دعم الخدمات الصحية المقدمة من جانب وزارة الصحة ولكافة فئات المجتمع البحريني، والذي سيساهم بشكل فعال في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعديد من المرضى.



وشكرت وزيرة الصحة جهود الوفد النسائي التطوعي ، متمنية للجميع دوام التوفيق والسداد لصالح خدمة القطاع الصحي بمملكة البحرين





أ.أ/س.ي



بنا 1418 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/06 - 24 : 05 PM