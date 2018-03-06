الأمن الباكستاني يقضي على أربعة إرهابيين في مدينة "تشمن" إسلام آباد في 6 مارس / بنا / قضت قوات الأمن الباكستانية على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم الثلاثاء، في مدينة "تشمن" جنوب غربي باكستان.



وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة مشتركة من أجهزة المخابرات ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت عملية تمشيط في مدينة "تشمن"، وتمكنت من العثور على أربعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية.



وبيّنت أن الإرهابيين الأربعة رفضوا الاستسلام وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن التي تمكنت من القضاء عليهم، مشيرة إلى أن الإرهابيين الأربعة كانوا قد تسللوا إلى "تشمن" من منطقة حدودية محاذية لأفغانستان، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية، ولكن أجهزة المخابرات رصدت مخططهم.



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بنا 1359 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/06 - 05 : 05 PM