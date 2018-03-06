منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة جدة 6 مارس / بنا / أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لقرار جمهورية غواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة في منتصف مايو القادم، مؤكدة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.



وأوضحت المنظمة أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كان قد وجه رسالة مطلع يناير الماضي لوزير خارجية غواتيمالا أكد فيها رفض المنظمة لهذا القرار غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم، ويسهم في تكريس الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.



كما دعا العثيمين في الرسالة نفسها جمهورية غواتيمالا إلى التراجع عن قرارها واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبها بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.



ع ع



بنا 1356 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/06 - 04 : 05 PM