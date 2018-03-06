وكيل الأشغال وعضو المجلس البلدي الجنوبي يبحثان احتياجات (ثانية الجنوبية) المنامة في 6 مارس/ بنا / اجتمع وكيل شؤون الاشغال بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بالسيد محمد عبدالله الخال عضو المجلس البلدي الجنوبي (ممثل الدائرة الثانية) حيث تم التطرق إلى عدد من المشاريع التي تخدم مناطق الدائرة واستعراض مراحل الإنجاز والعمل في تلك المشاريع.



وفي بداية الاجتماع أشاد وكيل شؤون الأشغال بالجهود التي يقوم بها أعضاء المجالس البلدية مقدراً تواصلهم مع المواطنين والمسؤولين بما يخدم المنفعة العامة.



وقد تباحث م. الخياط والخال في الكثير من المشاريع من ضمنها المشروع المبرمج لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمجمع 814 بمدينة عيسى، كما تم التطرق إلى قرب البدء في مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية للمجمعات 804 و814 خلال شهر يونيو من هذا العام حيث سيستغرق المشروع قرابة السنة.



ومن ضمن ما تمت مناقشته أيضاً إعادة رصف الطريق 1311 والطرق المجاورة إذ تمت إعادة الرصف للطريق والطرق المجاورة عدا جزئين تم ادراجهما ضمن البرنامج القادم، وصرح م. الخياط بأنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء طريق خدمة ومواقف على شارع القدس قرب مبنى إدامة، كما تمت مناقشة مشروع تطوير طريق 918، 919، 920،921 بمجمع 809 في مدينة عيسى حيث أن الأعمال الانشائية بدأت في الموقع مؤخرا وذلك بعد الانتهاء من مشروع استبدال خطوط المياه الخاصة بهيئة الكهرباء والماء.



وبحث الجانبان أيضاً مقترحاً بإنشاء مواقف سيارات على الطريق 1418 حيث يجري حالياً الترتيب لإعادة تأهيل المساحات المتاحة ضمن حرم الطريق المتوفر لتوفير مواقف عامة للسيارات لخدمة أهالي المنطقة.



كما استعرض ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي الجنوبي مع وكيل شؤون الاشغال إنشاء مواقف للسيارات على الطريق 1333 إذ تمت مؤخراً ازالة المخالفات والتعديات على الأرض المقترح اقامة المواقف فيها والمشروع جاري تنفيذه وسيتم الانتهاء منه خلال شهر مارس 2018.



وفي ما يتعلق ببرنامج تصريف المياه السطحية، تمت مناقشة بعض مناطق تجمعات مياه الأمطار في المجمعات 812 و806 و815 حيث تم الانتهاء من إعداد التصاميم للأماكن الأكثر تضرراً في تلك المجمعات التي تمت زيارتها مسبقاُ مع العضو البلدي وممثلي الوزارة، إلا أن التنفيذ سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الخدمية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.



وفي ختام الاجتماع تقدم السيد محمد الخال عضو المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية (الدائرة الثانية) بخالص الشكر والتقدير إلى وكيل شؤون الأشغال وكافة مهندسي الوزارة لتعاونهم الدائم واستجابتهم لكافة الطلبات والمقترحات التي تخدم أهالي المناطق من مواطنين ومقيمين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1343 جمت 06/03/2018





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