مون يؤكد تعزيز القدرات العسكرية ضد بيونغ يانغ رغم الحوار القائم سيئول في 6 مارس / بنا / ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون-جيه اليوم الثلاثاء أنه ينبغي على الجيش تركيز "كل قواه" على تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية حتى وإن كان الحوار قائما بين البلدين.

وأوضح مون في تصريحات خلال حفل تخرج عسكري انه "يجب أن نتحدث مع الشمال بخصوص جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية ولكن علينا في الوقت نفسه تركيز كل جهودنا لإقامة دفاعات ضد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على وجه السرعة".



كما اضاف أنه سيعمل على تطوير النظام الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



و جاءت تصريحات الرئيس مون في اليوم الذي ينهي فيه وفد كوري جنوبي رفيع زيارة الى بيونغ يانغ وصفت بالتاريخية وانتهت بالتوصل الى اتفاق وصف بالمرضي بين الطرفين.



وشملت المناقشات في بيونغ يانغ عقد قمة محتملة وسبل "تخفيف التوترات العسكرية الحادة في شبه الجزيرة الكورية" ومواصلة الحوار.



م.ن



خ.س



بنا 1113 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/06 - 28 : 02 PM