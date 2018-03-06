دخول قافلة المساعدات الإنسانية ثانية الى الغوطة الشرقية الخميس المقبل روسيا في 06 مارس/ بنا / أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الثلاثاء أن قافلة المساعدات الإنسانية الثانية ستدخل الغوطة الشرقية في ريف دمشق الخميس المقبل.

وقال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز للصحفيين: بحسب روسيا اليوم "عقب العمل الإنساني في مدينة دوما أمس الاثنين، بحثنا مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية الخطوات التالية لتنسيق إرسال قوافل إنسانية جديدة إلى الغوطة الشرقية، وتم تحديد الخميس موعدا لذلك".



و.ش



بنا 0942 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/03/06 - 28 : 02 PM