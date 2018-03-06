ترمب قد يلغي الرسوم على كندا والمكسيك مقابل "نافتا" جديدة واشنطن في 6 مارس / بنا / قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلغي التعريفات الجمركية عن الصلب والألمنيوم عن المكسيك وكندا في حال تم التوصل إلى اتفاقية نافتا جديدة وعادلة.



وأشار ترامب في تغريدة له إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك نتيجة اتفاقية "نافتا" التي وصفها بأنها كانت اتفاقية سيئة للولايات المتحدة وأنها ألحقت ضررا بالشركات والوظائف الأميركية.



وكانت مفاوضات اتفاقية "نافتا" في جولتها السابعة انتهت مساء امس دون تحقيق اختراق مهم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حيث قد توصلت الى اتفاق حول ثلاثة فصول فقط من إجمالي 33 فصلا.



وقد حذرت الولايات المتحدة انها مستعدة للتحرك على أساس ثنائي اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي في اطار الاتفاقية.



وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر :" إن المحادثات لم تحقق التقدم الذي كان الكثيرون يأملون فيه بهذه الجولة و إن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك على أساس ثنائي اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي".



من جانبها قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في اشارة الى الرسوم التي اعلن عنها الرئيس ترمب:"إن الرسوم المخطط لها غير مقبولة على الاطلاق وانه إذا فرضت قيود على المنتجات الكندية، فان أوتاوا ستتخذ اجراءات مناسبة للرد دفاعا عن مصالحنا التجارية وعمالنا".

لكن وزير الاقتصاد المكسيكي إيلدفونسو جواجاردو فيلاريال اعرب عن ارتياحه للمفاوضات التي قال إنها أسفرت عن اتفاقات حول العديد من الفصول كما في الجولات الست السابقة.



ومن المقرر أن تجرى الجولة المقبلة من المفاوضات بواشنطن في أبريل .



يذكر ان اتفاقية ( نافتا ) هي الاتفاقية التجارية الأولى من نوعها لإقامة اكبر منطقة تجارية بين الولايات المتحدة الامريكية و المكسيك وكندا ومازالت تشكل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم ، حيث ضاعفت "نافتا " التجارة بين الدول الثلاث الى حوالى تريليون دولار سنويا.





خ.س



بنا 0823 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/03/06 - 27 : 11 AM