تركيا: نصف منطقة عملية "غصن الزيتون" باتت تحت سيطرة القوات المسلحة أنقرة في 06 مارس/ بنا /أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 2872 إرهابيا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة "عفرين" شمالي سوريا.



وأوضحت رئاسة الأركان التركية، في بيان، اوردته وكالة الانباء "الاناضول" أن قوات غصن الزيتون تواصل عملياتها البرية والجوية ضد تنظيمي "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.





وفي ساق متصل قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إن نصف منطقة عملية غصن الزيتون تقريبا باتت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.



ومن جهة ثانية نقلت "الاناضول" عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك ان تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منع المدنيين من مغادرة منطقة "عفرين"، شمال غربي سوريا.



وقالت المنظمة الدولية إن عدد المدنيين الذين تمكنوا من الخروج من عفرين السورية بلغ حوالي 5 آلاف شخص فقط.







و.ش



بنا 0748 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/03/06 - 57 : 10 AM