ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بابوا غينيا الجديدة إلى أكثر من 70 قتيلا بورت مور سبي في 06 مارس/ بنا / قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 75 قتيلا.



والحق الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، أضرارا بشبكة الاتصالات والنقل في أقاليم ساوثرن هايلايتس وهيلا وانجا وويسترن على بعد 560 كيلومترا شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.





وقالت سلطات إدارة الكوارث بحسب وكالة الانباء الالمانية إن حصيلة القتلى بلغت 75 قتيلا، في وقت اكد مسؤولون إن عدد القتلى بلغ أكثر من مئة قتيل.



ووصف رئيس بابوا غينيا الجديدة بيتر اوتيل الزلزال " بالكارثة غير المسبوقة"، وأعلن حالة الطوارئ في المناطق التي ضربها الزلزال.



وشهدت البلاد عدد من الهزات الارتدادية، شملت هزة بقوة ست درجات على مقياس ريختر أمس الاثنين.



وقال اودايا ريجمي رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر في البلاد لوكالة الأنباء الألمانية "تضرر نحو 143 ألف شخص، وتسبب الزلزال في نزوح ما لا يقل عن 17 ألف شخص أو نحو 3000 أسرة داخليا".



وأضاف ريجمي أن أكثر من 500 شخص أصيبوا، ولم يتمكن الكثيرون من الحصول على رعاية صحية بسبب الاضرار التي الحقها الزلزال بمستشفيات محلية.



و.ش



بنا 0726 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 121 اخر تحديث : 2018/03/06 - 32 : 10 AM