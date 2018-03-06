الأمم المتحدة تندد باستمرار التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا في بورما رانغون في 6 مارس / بنا / نددت مفوضية الأمم المتحدة باستمرار عمليات التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا في بورما.



وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذه الحملة تسعى لجعل الروهينغا يفرون إلى بنغلادش، حيث تواصل قوات الجيش البورمي عملياتها التطهيرية ضد الروهينغا بإحراق قراهم بهدف ترحيلهم.



و لايزال المئات من مسلمي الروهينغا يعبرون الحدود بشكل أسبوعي الى بنغلاديش ، كما لا يزال 700 ألف من الروهينغا خارج ولايتهم منذ أغسطس الماضي، رغم الاتفاق الذي جرى توقيعه بين بورما وبنغلادش لإعادة الروهينغا إلى راخين.



وتتعامل بورما مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلادش وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0658 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/03/06 - 00 : 10 AM