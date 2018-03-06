الصين : زيادة ميزانية الإنفاق العسكري متوسطة بالنظر لحجم البلاد واقتصادها ومطالبها الأمنية بكين 6 مارس /بنا/ قالت الصين انها تعتزم رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8.1 % في 2018، وهو ما يتجاوز بشكل طفيف نسبة 7 % في العام الماضي، في أكبر زيادة في الإنفاق العسكري خلال ثلاث سنوات.



ويتوقع أن تصل ميزانية الدفاع في عام 2018 إلى 1.11 تريليون يوان (نحو 175 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير ميزانية قدم للدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني.



وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم ان هذه الزيادة في ميزانية الإنفاق العسكري متناسبة وتعد متوسطة بالنظر لحجم البلاد واقتصادها ومطالبها الأمنية.



وتصر الصين على أن إنفاقها العسكري لا يمثل تهديدا لأحد وليست في سباق تسلح، وإنها لا تحتاج إلا لتحديث عتادها القديم والدفاع عن مصالحها المشروعة.



ويحظى حجم الإنفاق العسكري الصيني بمراقبة وثيقة في أنحاء العالم بحثا عن أي مؤشرات على نوايا الصين الاستراتيجية وسط برنامج تحديث كبير يشمل تطوير مقاتلات شبح وحاملات طائرات وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.





خ.س



بنا 0604 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/06 - 08 : 09 AM