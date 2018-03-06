مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 6 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الأصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة،



وفيما يلي أبرز العناوين:

/جلالة الملك يشيد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والسعودية.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل أفراد عائلة كانو ويؤكد على تعزيز قيم التواصل لدورها في تقوية النسيج الاجتماعي.

/مجلس الوزراء يشيد بالعملية الاستباقية المُحكمة التي أدت لإجهاض مخططات إرهابية تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.

/وزير الداخلية: تشكيل تحالف أمني دولي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها أمر تستدعيه الظروف والمتغيرات الأمنية المتسارعة.

/القائد العام يشيد بالدور الكبير لقوة الدفاع.

/الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين والسياحة يبحث مع السفير التونسي تعزيز أطر التعاون الثنائي.

/الشيخة ميّ تنوه بالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

/البحرين تشارك في الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر.

/وزير الإعلام يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة من متدربي نادي الوطن للإعلام.

/شخصيات حقوقية وسياسية: مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعكس تاريخ البحرين في التآلف والتعايش.

/جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي تـشــيـد بــالمـشـــاركـــة الــمــتـمـيـزة للــبـحــرين.

/«الإرسالية الأمريكية» تفتتح عيادة زويمر في المنامة.

/انطلاق مؤتمر «التميز الجامعي بجميع أشكاله» بالشرق الأوسط إفريقيا.

/المفوض العام للأونروا: إعادة تشغيل مكتبات البحرين في غزة نظرا لدورها الحيوي لأهالي القطاع.

/التعاون الاقتصادي في صلب زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر.

/سلطان بن سحيم للعربية: بالأدلة.. والدي قُتل غدرًا وغيلة.

/قافلة مساعدات تدخل إلى الغوطة الشرقية المحاصرة والجيش السوري يواصل تقدمه.

/لودريان يؤكد أن «عملا كثيرا لا يزال ينبغي القيام به مع إيران».

/جلسة تاريخية للجمعية الوطنية في الصين لتكريس شي رئيسا مدى الحياة.

/اختراق تاريخي للشعبويين واليمين المتطرف يضع إيطاليا أمام مستقبل غامض.

/القوات العراقية أسرت 8 نساء من داعش يحملن جنسيات أجنبية.

/بغداد تقرر مصادرة أملاك صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه.

/تقرير للأمم المتحدة يدين الحملات الأمنية والتعذيب في إيران.

/وزير الداخلية السعودي رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب.

/قرقاش: قطر اعتمدت الهجوم على دول المقاطعة بدلا من معالجة الأزمة.

/شاحنات إغاثة تبدأ في دخول الغوطة الشرقية دون امدادات طبية.





و.ش



بنا 0454 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/06 - 00 : 08 AM