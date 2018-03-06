الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل مع بعض السحب أحياناً المنامة في 6 مارس / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدلاً مع بعض السحب أحياناً، ولكنه دافئ خلال النهار.



الرياح: متقلبة الاتجاه عموماً جنوبية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى : 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.









م.ح.



بنا 0316 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/06 - 23 : 06 AM