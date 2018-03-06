الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل مع بعض السحب أحياناً

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2018/03/06 - 23 : 06 AM
المنامة في 6 مارس / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدلاً مع بعض السحب أحياناً، ولكنه دافئ خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه عموماً جنوبية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.
درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى : 20 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.
م.ح.
بنا 0316 جمت 06/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/06 - 23 : 06 AM