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الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل مع بعض السحب أحياناً
2018/03/06 - 23 : 06 AM
المنامة في 6 مارس / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدلاً مع بعض السحب أحياناً، ولكنه دافئ خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه عموماً جنوبية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى : 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.




م.ح.

بنا 0316 جمت 06/03/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/03/06 - 23 : 06 AM
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