بوتين وماكرون يبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا

موسكو في 5 مارس / بنا / تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جري خلاله بحث الأوضاع في سوريا.



وذكر بيان صادر عن الكرملين "أن الاتصال تركز على الوضع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 وما يتضمنه من إجلاء المدنيين السوريين من مناطق القتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق في سوريا".



واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات من أجل العمل على تسوية الصراع السوري.





م.ح.



بنا 2349 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/06 - 54 : 02 AM