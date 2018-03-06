الأمم المتحدة تعين عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج مبعوثا خاصا لها لشؤون المناخ نيويورك في 6 مارس/ بنا / عينت الأمم المتحدة اليوم عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج مبعوثا خاصا لها لشؤون المناخ.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش علي أهمية تعيين بلومبرج في هذا المنصب مشيدا بدوره في مكافحة التغير المناخي.



ويكتسب تعيين عمدة نيويورك السابق في هذا المنصب أهمية كبيرة في ضوء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس المناخي العام الماضي.







م.ح.



بنا 2235 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/06 - 55 : 01 AM