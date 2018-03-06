سعادة وزير الإعلام ل "بنا": تدريب صحيفة الوطن للكوادر البحرينية مبادرة وطنية تعكس حسا وطنيا عاليا المنامة في 5 مارس/ بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام بمبادرة شركة الوطن للصحافة والنشر بتدريب 40 صحافياً من شباب الوطن المتميزين بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، مؤكداً أن هذا النهج يعد مبادرة وطنية تعكس حسا وطنيا عاليا وتسعى إلى تطوير المجال الإعلامي ودعم الكوادر البحرينية الشابة.





ودعا سعادة وزير شؤون الاعلام في تصريح لوكالة أنباء البحرين لدى رعايته حفل تخريج الدفعة الثالثة من متدربي نادي الوطن للإعلام الذي اقيم في مركز عيسى الثقافي بالمنامة جميع المؤسسات الصحفية أن تحذو هذا الحذو والعمل على تدريب الكوادر البحرينية لخلق جيل قادر على تطوير الإعلام في مختلف وسائله، ليواكب العالم من حوله، موضحاً أن قيام أي مؤسسة بتدريب كوادر وطنية متخصصة واعدادهم للاستفادة منهم في سوق العمل سيعكس المسؤولية التي حملتها هذه المؤسسة على عاتقها لخدمة المجتمع والوطن.



وأوضح سعادته أن تدريب نادي الوطن للإعلام لأربعين صحافيا شاباً يعد إنطلاقاً للأفكار المبتكرة في مجال التدريب الإعلامي الذي تتطلبه مملكة البحرين، مؤكداً ان هناك فرصا كبيرة لهذا الجيل في التعليم والتدريب وكسب الخبرات بالمجال الإعلامي من خلال وفرة البرامج التدريبية الحالية، بخلاف الأجيال السابقة التي عانت من عدم وجود كليات متخصصة أو برامج تدريبية إعلامية.



وفي ختام تصريحه، دعا وزير شؤون الاعلام الأجيال الإعلامية القادمة بالتميز واكتساب العديد من المهارات، مؤكداً أن سوق العمل يبحث عن المتميزين وليس الخريجين.



وكان قد بدأ الحفل بكلمة لرئيس نادي الوطن للإعلام الأستاذ يوسف البنخليل أكد فيها أن تخريج النادي لأربعين شاباً وشابة للإنخراط في العمل الصحفي يعد تحدياً لشركة الوطن للصحافة والنشر التي أسست ناد إعلامي يوظف الخبرة العملية في خدمة الدراسة الأكاديمية، مشيراً إلى أن الخريجين حصلوا على 12 دورة تخصصية بواقع 11 ألف ساعة تدريبية داخلية ، و192 ساعة خارجية، وقد أنجزوا خلال عام كامل 1283 خبر ومادة صحفية منهم 261 مادة نشرت في الصفحة الأولى.



بعد ذلك القى الخريج عبدالله نوري كلمة المتدربين أكد فيها على أهمية التدريب في معرفة ضوابط وقواعد الخبر الصحفي، ومقومات كتابة القصة الإنسانية، ومداخل الحوار الصحفي، والفرق بين التحقيق الصحفي والاستقصائي، بالإضافة إلى كيفية تغطية المؤتمرات والندوات الهامة.



ثم تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لنادي الوطن للإعلام، وبعدها قام وزير شؤون الاعلام بتكريم شركاء البرنامج التدريبي والمدربين والمتدربين.



وفي ختام الحفل قام رئيس نادي الوطن للإعلام الأستاذ يوسف البنخليل بتقديم درع تذكاري تكريماً لراعي الحفل سعادة وزير شؤون الاعلام.



كتبت: نبيلة سليمان





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1941 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/05 - 50 : 10 PM