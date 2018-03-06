ينطلق برعاية سمو ولي العهد وسمو دوق يورك .. (رواد في القصر) بنسخته الأولى في البحرين يفتح باب المشاركة لرواد الأعمال المنامة في 05 مارس/ بنا / تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك وبالشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، يعلن برنامج (رواد في القصر) بنسخته البحرينية عن فتح باب المشاركة لرواد الأعمال في مملكة البحرين.



ويتيح البرنامج الذي يطرح في المملكة للمرة الأولى لرواد الأعمال، المجال للتفاعل والانفتاح على أفكار جديدة وتلقي المساندة والاستشارات من مختصين، كما يمكنهم من التواصل مع كبار المؤثرين والمسؤولين والمستثمرين وللمنافسة على فرصة الدعم لتحقيق طموحهم عبر المشاريع التي يقدمونها.



وقد أسس سمو دوق يورك رواد في القصر (Pitch@Palace ) عام 2014 لتوفير منصة يحقق فيها رواد الأعمال المزيد من النمو والتطور لأعمالهم.



وتمثل استضافة مملكة البحرين لهذا البرنامج المميز التزام المملكة بالاستثمار في المواطن البحريني وتشجيع طاقات الإبداع والابتكار في القطاع الخاص وتعزيز دور ريادة الأعمال باعتبار ذلك من الأولويات التي تدعم البيئة الاقتصادية وتعزز من تنوع أدواتها.



وسيتم قبول طلبات التقديم من رواد الأعمال في المجالات التالية:

الخدمات المالية

الرعاية الصحية

الاتصالات والتكنولوجيا

اللوجستيات

التصنيع

العقارات

السياحة



وسيتم اختيار رواد الأعمال من بين ١٢ مشاركاً ممن سيتأهلون لمعسكر تدريبي يقيمه (رواد في القصر) بالمملكة خلال مارس الجاري، يتلقى فيه المشاركون الدعم والاستشارات من فريق مختص بما يطور من عروضهم للمشاريع التي يقدمونها ويمنحهم المزيد من الإلمام بالنواحي الاستثمارية ومهارات التواصل.



وفِي المرحلة التالية، سيقدم رواد الأعمال الاثنى عشر عروضاً لمدة ثلاث دقائق أمام حضورٍ يضم كبار المؤثرين في عالم الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام في الفعالية الرئيسيّة التي تقام بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع، وسيتم اختيار الفائزين عبر تصويت الحضور ويتم دعوتهم لحضور النسخة العالمية من رواد في القصر التي تقام في قصر سانت جيمس بلندن في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.



وسينضم جميع المشاركون الاثني عشر في الشبكة المتنامية لخريجي برنامج رواد في القصر ويتلقون من خلالها الدعم المتواصل.



على الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للنسخة البحرينية من البرنامج قبل 18 مارس www.pitchatpalacebahrain.com/apply/.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1853 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/03/05 - 29 : 10 PM