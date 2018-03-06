الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين والسياحة يستقبل السفير التونسي المنامة في 05 مارس/ بنا / أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة في كافة المجالات، وخصوصاً في مجال الصناعة اليدوية والحرف التقليدية.





واكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة لدى استقباله سفير تونس في البحرين محمد بن يوسف على عمق العلاقات البحرينية التونسية وما تشهده من تميز وتطور على مختلف الأصعدة، وتطلعات البلدين الشقيقين الدائم نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين الشقيقين، مشيدا بدور سعادة السفير في تعزيز اواصر الاخوة والتعاون بين البحرين وتونس.



وأشار الى ان هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات القيادتين في كلا البلدين وذلك من أجل تنمية قطاع الحرف اليدوية وتبادل الخبرات في المجال ذاته.



وعبر سفير الجمهورية التونسية عن امتنانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكداً استعداده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من أجل مواصلة الجهود الرامية لاستكشاف المبادرات الثنائية التي تخدم هذا الجانب.







م.ا.ب/س.ي



بنا 1822 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/05 - 32 : 09 PM