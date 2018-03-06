جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي المنامة في 5 مارس / بنا / أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بمناسبة زيارته للبلاد بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب ، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وخالص تمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام الرفعة والازدهار.

ورحب صاحب الجلالة ، برئيس مجلس الشورى السعودي وكلفه بنقل تحياته الى أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتمنياته الطيبة للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والتقدم وشكر رئيس مجلس الشورى السعودي وأعضاء الوفد المرافق على زيارتهم لمملكة البحرين التي تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين .

وأشاد جلالة الملك المفدى خلال اللقاء بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس النواب والشورى في البحرين ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في توصيل صوت دولنا إلى العالم وإظهار ما تشهده من تقدم ورقي وازدهار على كافة الأصعدة ، منوهاً بما حققته هذه المجالس من انجازات مهمة على مختلف الأصعدة تؤكد وحدة مواقفنا المشتركة .

وأكد جلالته على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتنسيق في المجال التشريعي والبرلماني.

ومن جانبه أعرب معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لما أبداه جلالته حفظه الله من حرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالتعاون الوثيق البرلماني البحريني ومجلس الشورى السعودي وما يشهده من تنسيق مشترك لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين ، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية .





ع ذ



بنا 1730 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/03/05 - 45 : 10 PM