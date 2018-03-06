أوروبا تعول على الرئيس الإيطالي لتشكيل حكومة مستقرة بروكسل في 5 مارس / بنا / أكدت المفوضية الأوروبية ثقتها بقدرة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، على تشكيل حكومة مستقرة في بلاده.



ويأتي هذا التعليق بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الايطالية، يوم أمس الأحد، والتي تمخضت عن تقدم غير مسبوق لحركة خمس نجوم المتشككة بالمشروع الأوروبي، وكذلك تفوق تحالف يمين الوسط.







وبحسب وكالة الانباء الايطالية " آكي " فقد حرص الجهاز التنفيذي الأوروبي على " التحفظ " على الرد بشكل علني قبل صدور النتائج النهائية المتوقعة في وقت لاحق اليوم، وقال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس : " بالنسبة لنا نعول على قدرة الرئيس الإيطالي على العمل على تشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد "، حسب المتحدث باسمه.



ولكن ماغاريتس شيناس، أكد أن بروكسل تعتبر أن باستطاعتها الاستمرار في العمل مع الحكومة الحالية برئاسة باولو جنتيلوني (تيار يسار الوسط)، كما فعلت في السابق.



يذكر أن تيار يسار الوسط قد مني بهزيمة " نكراء" خلال انتخابات أمس، إذ لم يتجاوز حاجز الـ20% من مجمل الأصوات، حسب النتائج المعروفة حتى الآن.



وتجد أوروبا نفسها في موقع شديد الصعوبة بسبب ما يحصل في إيطاليا .



وقد عبر البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا (التيار اليساري – بلجيكا)، عن تخوفه مما يحصل في أوروبا حالياً لجهة تصاعد التيارات الشعوبية المتشككة بالمشروع الأوروبي.



ع ذ



بنا 1600 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/03/05 - 09 : 07 PM