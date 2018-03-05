معالي الشيخة ميّ تستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني المنامة في 5 مارس / بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم الاثنين ، سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، إذ تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك، بالإضافة إلى متابعة مستجدات المشاريع الثقافية في مختلف مناطق مملكة البحرين ولا سيما في المحرق.



وأشادت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالتعاون الهادف بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، منوهة إلى أن هذا التعاون يثمر مشاريعاً تعزز المشهد العمراني الثقافي في المملكة وتصب في مصلحته.



كما أكدت معاليها أن منجزات البحرين الحضارية هي نتاج تكاتف جهود كافة المؤسسات الرسمية وبدعم سخي أيضاً من قبل القطاع الخاص، مشددة على أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تعتمد على شراكة متينة مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني من أجل إنجاز مشاريع ترتقي بالبنية التحتية الثقافية.



وتطرق اللقاء إلى سبل توفير التسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريع مختلفة من أبرزها مشروع موقع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق، التي تحتفي باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية.



من جانبه، توجه سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بالشكر لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لعملها في تعزيز الحراك الثقافي البحريني بما يثبّت مكانة المملكة على خارطة المراكز الحضارية الإقليمية والعالمية، مبدياً استعداده التام من أجل التعاون مع هيئة الثقافة بما يضمن إنجاز مختلف مشاريع البنية التحتية الثقافية في المستقبل.



أ.أ/ع ذ



بنا 1342 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/05 - 06 : 05 PM