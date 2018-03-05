عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الهندي المنامة في 5 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس رام ناث كونفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الرئيس الهندي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى، على مشاعره الصادقة، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين المزيد من التطور والازدهار.



أ.أ/ع ع



بنا 1307 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/05 - 12 : 04 PM