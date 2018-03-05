سمو رئيس الوزراء يستقبل أفراد عائلة كانو ويؤكد على تعزيز قيم التواصل لدورها في تقوية النسيج الاجتماعي المنامة في 5 مارس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة كانو، حيث قدموا الى سموه خالص الشكر والتقدير على تعازي سموه ومواساته في وفاة فقيد العائلة مبارك بن جاسم كانو رحمه الله، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وسندا للوطن وشعبه، مشيدين بما يحرص عليه سموه دوما من التواصل مع المواطنين والعوائل والوقوف معهم في الأفراح والأتراح مما يعكس العلاقة الفريدة بين القيادة والشعب.



وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به عائلة كانو وتاريخها المشرف في دعم المسيرة التجارية والاقتصادية ومعاونة الحكومة في هذا الجانب، مستذكرا سموه بالتقدير اسهامات الفقيد مبارك كانو في التطور التجاري وفي العمل الإنساني والخيري، مؤكدا سموه أن الفقيد كباقي أفراد عائلة كانو الكريمة من الرجال الذين بذلوا في سبيل الوطن ورفعته وخدمة المجتمع.



وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على تعزيز قيم التواصل لدورها في تقوية النسيج الاجتماعي الذي يُعد أحد دعامات الوحدة الوطنية، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين حباها الله بنعمة المحبة والتآخي بين أفراد مجتمعها الذين يستظلون تحت إطار العائلة الواحدة.



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بنا 1304 جمت 05/03/2018













عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/05 - 48 : 04 PM