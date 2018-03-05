سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء المنامة في 5 مارس / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:



أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بمضمون الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك بينهما وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تطور مستمر يزيد هذه العلاقات متانةً ورسوخاً بينهما.



بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أهمية الفعاليات التي تعزز شعور المواطنة وتنمي قيم الانتماء الوطني مشيداً بمهرجان البحرين أولاً الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى برعايته مؤخراً وحث المجلس بأن تكون البحرين أولاً شعاراً يسترشد به الجميع كل في مجاله لتعزيز ريادة البحرين وتقدمها في كل مجال في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.



بعدها أشاد مجلس الوزراء بالعملية الاستباقية المُحكمة التي أدت لاجهاض مخططات إرهابية تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره ، وتبرز هذه المخططات حجم التآمر على البحرين أمناً واستقراراً والتي أحبطت بفضل جهود الأجهزة الأمنية وانتباهها وبتماسك أبناء شعب مملكة البحرين ووحدته والتفافهم حول قيادة بلادهم ما أعجز القوى الإرهابية والتآمرية من تحقيق أي اختراق للمجتمع البحريني وأفشل استهداف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي بفضل سلامة جبهتها الداخلية، مشدداً المجلس على أن الحكومة صارمة في مكافحة الإرهاب وقطع أذرعه وحماية المجتمع منه وتقديم من يقف ورائه إلى العدالة ، وأثنى المجلس على الهبّة الوطنية في استنكار ما تم الكشف عنه من محاولات القيام بعمليات إرهابية ، مؤكداً أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وسهر الحكومة على أمن الوطن ويقظة أجهزتها الأمنية ستوأد المخططات الإجرامية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البحرين وتهديد سلامتها.



بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إنشاء مركز شبابي نموذجي يخدم أهالي النعيم، فيما كلف سموه وزراء الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان وشئون الشباب والرياضة بزيارة منطقة النعيم والاطلاع ميدانياً على احتياجات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية والبلدية والمرافق الشبابية والرياضية، وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على تحقيق الكفاية من الخدمات الحكومية والحفاظ على مستوى جودتها في كافة مناطق البحرين.



بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد برنامج وطني لتسهيل وتبسيط إجراءات النقل الجوي وتشكيل لجنة خاصة بذلك تضم الجهات ذات العلاقة ، وذلك استجابة للمتطلبات الدولية الواجب تنفيذها بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 التي أوجبت على كل دولة متعاقدة وضع برنامجاً وطنياً لتسهيل النقل الجوي.



ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يشجع على الرضاعة الطبيعية ويضع ضوابط على استعمال وتسويق وترويج بدائل حليب الأم، ويحدد مشروع القرار المعايير والمواصفات الخاصة به وما يجب أن تحتويه عبوة أي منتج من معلومات عنه، وكلف سعادة وزيرة الصحة بإصداره.



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الرسوم التي تستوفى عن الأعمال القنصلية التي نص عليها قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، وكلف معالي وزير الخارجية بإصداره.



رابعاً: حرصاً على بناء علاقات تعاون علمي وتقني مع الوكالات الفضائية المماثلة، فقد بحث مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين مع مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



خامساً: بحث مجلس الوزراء تأسيس مقر رئيسي في مملكة البحرين لاتحاد الكيميائيين الخليجي، وقرر بعد العرض الذي قدمه معالي وزير الخارجية في هذا الخصوص إحالة الموضوع للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



سادساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب ووافق المجلس على رد الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وتتعلق هذه الرغبات بالصيد البحري الجائر والمهن الطبية المساعدة ورياض الأطفال.



وفي بند التقارير الوزارية، استعرض المجلس تقرير معالي وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة التي عقدت في الرباط مؤخراً وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، كما استعرض المجلس تقرير سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج المؤتمر الرابع لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مؤخراً.



أ.أ/ع ع



بنا 1302 جمت 05/03/2018













عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/05 - 48 : 04 PM