مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة يستقبل المستشار مجبل لحصوله على الدكتوراه في القانون المنامة في 05 مارس / بنا / استقبل مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي، المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني، الذي قدم اليه نسخة من أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها في القانون من جامعة القاهرة بعنوان "طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظامين الدستوريين المصري والبحريني دراسة مقارنة".



وبهذه المناسبة أشاد بن هندي بالمجهود الكبيرة التي بذلها المستشار الدكتور محمد مجبل في اعداد رسالته العلمية والتي تضمنت العديد من المقارنات الهامة بين النظامين الدستوريين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.



من جانبه اعرب المستشار الدكتور محمد مجبل عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة على اهتمامه بالكوادر البحرينية في مختلف المجالات الامر الذي يساهم في تقديمهم لكافة الجهود من أجل رقي المملكة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1256 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/05 - 08 : 04 PM