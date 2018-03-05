وكيل وزارة الداخلية يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب‎ الجزائر في 5 مارس / بنا / ترأس معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والذي عقد في جمهورية الجزائر الشقيقة.



وبحث الاجتماع التحضيري، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة، التي سيناقشها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، في إطار العمل على تعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي.



أ.أ/ع ع



بنا 1255 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/05 - 02 : 04 PM