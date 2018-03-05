زيارة تاريخية لوفد جنوبي الى الشمال للقاء الرئيس كيم سيئول في 5 مارس /بنا/ وصل وفد كوري جنوبي اليوم الى بيونغ يانغ في زيارة تاريخية يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، على ما أعلنت سيئول.



وقال كيم ايو كيوم المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية ان المبعوثين، هم اكبر مسؤولين كوريين جنوبيين يتوجهون الى الشمال خلال اكثر من عشر سنوات.



وقال تشونغ اوي-يونغ، مستشار الامن القومي للرئيس الجنوبي الذي يترأس الوفد "نحن نتوقع اجراء مفاوضات تبحث في العمق متابعة الحوار بين الكوريتين وايضا الحوار بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة".



مشددا على انه سيتم نقل تصميم الرئيس مون على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وارساء سلام صادق ودائم.



ويتألف الوفد من عشرة اشخاص من بينهم سوه هون رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، الخبير في العلاقات مع كوريا الشمالية، والذي كان لعب دورا بارزا في المفاوضات التي اسفرت عن عقد قمتين بين الكوريتين في عامي 2000 و2007.



ويعتبر ارسال هذا الوفد احدث فصول التقارب بين البلدين الذي بدأ خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي اختتمت في 25 فبراير وتميزت بعرض مشترك بين الكوريتين تحت راية موحدة.



وكانت الركيزة الأساسية في حملة التقارب بين الكوريتين مشاركة شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ في حفل الافتتاح، وهي الشخصية الأولى من العائلة الحاكمة في بيونغ يانغ التي تزور الشطر الجنوبي منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953.



وسعى مون من خلال الألعاب الاولمبية الى فتح حوار بين الشمال وواشنطن في خطوة تهدف الى خفض التوتر الناجم عن برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية وتداعياتها على أمن المنطقة والعالم.





خ.س



بنا 1127 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/05 - 34 : 02 PM