جواتيمالا تقرر نقل سفارتها إلى القدس المحتلة مايو المقبل واشنطن في 5 مارس / بنا / أعلن رئيس جواتيمالا جيمي موراليس عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو المقبل.

وجاء الإعلان خلال كلمة ألقها موراليس أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الاميركية الإسرائيلية، المنعقد في واشنطن.



وكانت جواتيمالا الدولة الاولى في العالم التي أيدت اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل سفارة واشنطن الى القدس المحتلة.



وأيدت 128 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعت فيه الولايات المتحدة الأميركية إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0742 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/03/05 - 54 : 10 AM