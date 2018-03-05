الصين تقرر رفع ميزانيتها العسكرية الى 175 مليار دولار العام الجاري بكين في 5 مارس/ بنا / أعلنت الصين اليوم انها ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1 بالمئة خلال هذا العام ، وفقا لتقرير ميزانية متوقع تقديمه للهيئة التشريعية الوطنية اليوم، وهو ما يتجاوز زيادة بواقع 7 بالمئة في العام الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الصينية عن تقرير عمل للحكومة اليوم انه من المتوقع أن تصل الميزانية العسكرية في عام 2018 إلى 1.11 تريليون يوان (175 مليار دولار أمريكي).

ورغم ارتفاع تلك الزيادة بشكل طفيف عن الزيادة في السنتين الماضيتين، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتراجع فيها نمو ميزانية الدفاع إلى ما دون العشرة بالمئة منذ عام 2013، عقب نمو للميزانية بلغ 7.6 بالمئة في 2016 و 7 بالمئة في 2017.

وقال المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني تشانغ يه سوي يوم الأحد الماضي ، إن ميزانية الدفاع الصينية تشكل جزءا صغيرا من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات المالية الوطنية للبلاد مقارنة مع الدول الكبيرة في العالم.

وأشار تشانغ إلى أن الإنفاق الفردي الصيني في الدفاع هو بدوره أقل مما عليه الحال في الدول الكبيرة الأخرى.

وقال المتحدث إن جزءا كبيرا من النمو في ميزانية الدفاع الصينية يعود لتعويض الانخفاض المسجل في حجم الإنفاق العسكري سابقا.

وأكد تشانغ ان الصين ستواصل تمسكها بمسار التنمية السلمية، مضيفا :" من خلال انتهاج سياسة دفاعية ذات طابع دفاعي ، فإن تنمية الصين لن تفرض أي تهديد على أي بلد آخر".







م خ



بنا 0714 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/03/05 - 18 : 10 AM