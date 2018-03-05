حاملة طائرات أمريكية تصل فيتنام لأول مرة منذ اربعة عقود دانانج في 5 مارس / بنا / وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام لأول مرة اليوم الاثنين منذ انتهاء الحرب الفيتنامية قبل اكثر من اربعة عقود مما يعكس تطور العلاقات بين العدوين السابقين.

وتستمر زيارة حاملة الطائرات "USS Carl Vinson" وطاقمها البالغ عددهم خمسة آلاف بحّار، الى فيتنام لأربعة أيام، في خطوة تشكل أكبر تواجد عسكري أمريكي في فيتنام منذ عام 1975 .



وتثير هذه الزيارة لحاملة الطائرات الامريكية قلق بكين التي تربطها علاقات متوترة اصلا مع هانوي بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وايضا من احتمال إقامة تعاون أمني أكبر بينها وبين واشنطن.



وكان دبلوماسيون اكدوا ان مبعوثين فيتناميين عملوا ومنذ شهور لتخفيف قلق الصين من هذه الزيارة وفي ظل ازدياد النفوذ الصيني في المنطقة.



م.ق









ع إ ح/خ.س



بنا 0705 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/03/05 - 11 : 10 AM