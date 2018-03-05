بكين تحذر تايوان من النظرة الانفصالية وتؤكد على مبدأ "الصين الموحدة" بكين في 05 مارس/ بنا / حذرت الصين تايوان من مغبة النظرة الانفصالية، مؤكدة على مبدأ الصين الموحدة والدفع باتجاه عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى الأمام.

وقال تقرير عمل الحكومة الصينية في مجلس الدولة ان بكين ستستمر بالتمسك بمبدأ "صين واحدة" ودعم "التنمية السلمية" للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان على اساس "توافق عام 1992" الذي يقر بوجود بلد واحد بدون ان يحدد ممثله الشرعي.



واشار التقرير ان الصين ستبقى حازمة في حماية سيادة اراضيها ولن تتغاضى ابدا عن اي نشاطات او مخططات انفصالية لتايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من اراضيها بانتظار اعادة التوحيد، فيما اعربت عن غضبها الاسبوع الماضي بعد ان مرر مجلس الشيوخ الاميركي قانونا يشجع على تبادل الزيارات بين واشنطن وتايبي.











و.ش



بنا 0515 جمت 05/03/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/03/05 - 30 : 08 AM