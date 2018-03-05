الصين تلمح إلى إجراءات انتقامية إذا فرضت أمريكا تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم

بكين في 4 مارس/بنا/ قال مسؤول صيني بارز إن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية، ولكن بإمكانها اتخاذ إجراءات انتقامية لحماية مصالحها.



جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم مؤتمر الشعب الوطني جانغ ييسوي للصحفيين يوم الأحد عشية افتتاح الدورة البرلمانية السنوية.



وقال جانغ إن "الطريق الأمثل للتعامل مع هذه المشاحنات التجارية يكمن في فتح الأسواق واللجوء إلى الحوار لإيجاد حل يكون مقبولا لكلا الطرفين"، مضيفا بقوله " أن المسؤولين الصينيين والأمريكيين أجروا محادثات على مدى اليومين الماضيين وأنهم اتفقوا على مناقشة المسألة في بكين في المستقبل القريب".



يذكر أن الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرا عن خطة لفرض تعريفات جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم.





خ.أ



بنا 2104 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/05 - 24 : 12 AM