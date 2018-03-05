مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع يطلع على مهام شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة في 04 مارس/ بنا / قام العميد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، بزيارة إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة، وذلك للإطلاع على المهام والواجبات التي تؤديها شرطة خدمة المجتمع بالمديرية، حيث كان في استقباله العقيد عيسى حسن القطان رئيس مركز شرطة الحورة نيابةً عن مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة







وأشاد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع بالجهود التي تبذلها مديرية شرطة العاصمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وبسط الأمن في ربوع المحافظة ، وعملها المستمر لمواجهة ومعالجة مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية والعمل على وضع الحلول لمعالجتها والقضاء عليها.



من جهته أكد العقيد عيسى حسن القطان رئيس مركز شرطة الحورة أن "شرطة العاصمة تعمل على تطبيق وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، من خلال التواصل المباشر مع أفراد المجتمع المدني، بهدف العمل على كشف ومواجهة السلوكيات الخاطئة والسلبية والتي تضر المجتمع وأفراده، من أجل الوصول إلى الاستقرار الأمني بتكاتف الجميع".



وتم خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان، استعراض مهام وخدمات شرطة خدمة المجتمع والواجبات والأدوار المنوطة بها في المحافظة، وأبرز ما تقدمه من خدمات نوعية كتنظيم حركة السير في الأسواق والأحياء السكنية ومحيط المدارس ، ومسح المناطق التجارية للوقوف على أوجه القصور الأمني والعمل على تصحيحها.





ح ب/خ.أ



بنا 2040 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/04 - 52 : 11 PM