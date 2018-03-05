رئيس الأمن العام يعرض على وفد البرلمان الأوروبي الجهود الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية المدعومة من إيران المنامة في 04 مارس/ بنا/ استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وفداً من المكتب التنفيذي لحزب المحافظين والإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين، وذلك بحضور النائب عيسى الكوهجي.







وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الأمن العام بأعضاء الوفد الزائر، حيث قام بإطلاعهم على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل من خلال استراتيجية التطوير والتحديث على تطوير كافة مجالات العمل الأمني، وفق توجيهات ومتابعة دقيقة من معالي وزير الداخلية.



كما قدم رئيس الأمن العام إيجازا استعرض فيه جانبا من الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين، واشتملت على تهريب الأسلحة والمتفجرات واستهداف رجال الشرطة، منوها في هذا الصدد إلى التدخلات الإيرانية السافرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، والدعم المادي واللوجستي الذي توفره جهات إيرانية للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في سبيل التصدي للأعمال الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحباطها، كما استعرض الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.



كما أكد رئيس الأمن العام أن "مملكة البحرين تعرضت لهجمات إعلامية مغرضة وحملات دعائية تهدف إلى تشويه سمعة البحرين، والتقليل من حجم الإصلاحات التي قامت بها المملكة على الصعيد الأمني وحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى أنها تنشر الفتنة الطائفية والكراهية والإرهاب، وهذه الحملات مدعومة من النظام الإيراني بتسخيرهم لكافة الإمكانات البشرية والتقنية لتنفيذها عبر عدد من وكالات الإعلام المأجورة في حق مملكة البحرين".



وقد تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الأمني وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وتفقد رئيس الأمن العام ووفد المكتب التنفيذي لحزب المحافظين والإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي المعرض الذي أقيم وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية لاستهداف حياة رجال الشرطة.



ح ب/خ.أ



بنا 2038 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/04 - 50 : 11 PM