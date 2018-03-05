رئيس الأمن العام يرعى حفل ختام مسابقة (تحدي رجال الإطفاء) المنامة في 04 مارس/ بنا / تحت رعاية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني حفل ختام مسابقة (تحدي رجال الإطفاء) والتي دشنها معالي وزير الداخلية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية وممثلين عن الجهات المشاركة، وشهدت المسابقة فوز فريق الدفاع المدني (أ) بالتحدي بعد تغلبه على فريق شركة ألمنيوم البحرين.







وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام أن "إقامة هذه المسابقة تهدف إلى غرس روح التحدي والصبر في نفوس رجال الدفاع المدني، كما هي مسابقة تجسد واقع عمل رجال الدفاع المدني وتقوم على مهارات تحاكي واقعهم بحيث يكون هناك مزيج ما بين العلوم والمهارات الجسدية والثقافة"، مشيداً بالجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الدفاع المدني في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وصون الأرواح والممتلكات، وما يقومون به من دور كبير هو محل إشادة وتقدير من كافة أفراد المجتمع.



وقام رئيس الأمن العام بتكريم الفرق الفائزة في المسابقة، حيث أحزر الدفاع المدني (أ) بالمركز الأول، وحل فريق شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) وصيفاً، وجاء فريق الدفاع المدني (ب) في المركز الثالث.



الجدير بالذكر أن هذه المسابقة شهدت مشاركة الدفاع المدني والحرس الوطني وسلاح الجو الملكي وعدد من الشركات الكبرى من خلال قطاعات السلامة بالإضافة إلى الجمهور، واشتملت المسابقة على 6 مراحل و 3 فئات للمتسابقين.



ح ب/خ.أ



بنا 2017 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/03/04 - 21 : 11 PM