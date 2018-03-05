عاهل البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا بأخيه سمو أمير دولة الكويت

المنامة في 04 مارس/ بنا / أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات والعلاقات التاريخية بين العائلتين المالكتين في البلدين الشقيقين، داعيين المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين نعمة الأمن والأمان.





ح ب/خ.أ



بنا 1928 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/03/04 - 36 : 10 PM