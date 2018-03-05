البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تختتم قمتها بكمبالا أديس أبابا في 4 مارس/بنا/ إختتم مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال يوم أمس في كمبالا –أوغندا-.



وقد عقد مؤتمر القمة في أعقاب التحديات التي تواجهها بعثة حفظ السلام للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تتسم بعدم التوافق بين المثل العليا للبعثة ومواردها.



وتبعا لذلك اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2372 (2017)، الذي كان هدفه الرئيسي هو التخفيض التدريجي لقوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقي في الصومال وتقليص حجمها، وتسليم المسؤوليات الأمنية تدريجيا إلى قوات الأمن الصومالية.



ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، فإن مؤتمر القمة استعرض نتائج مؤتمر القمة في نيويورك الذي عقد في شهر سبتمبر عام 2017، وتداول بشأن التقدم المحرز.

وعلم أنه حضر هذا المؤتمر رئيس الصومال والنائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي ووزير الدفاع الوطني في كينيا ووزير الدفاع الوطني في جيبوتي وسفير إثيوبيا لدى أوغندا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(ايجاد).



وذكرت وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) أن الدول المساهمة بقوات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعا مع ممثلي الشركاء الدوليين من الجزائر والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، والسويد وتركيا والامارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



خ.أ



بنا 1827 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/04 - 36 : 09 PM