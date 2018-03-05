رئيسة الوزراء البريطانية تبدي "قلقها البالغ" حيال اجراءات ترامب الحمائية المتعلقة بالواردات لندن في 4 مارس/بنا/ أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "قلقها البالغ" حيال الاجراءات الحمائية التي أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيتخذها لجهة فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والالومينيوم، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد في بيان.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن تيريزا ماي أجرت اليوم مكالمة هاتفية مع ترامب و"اعربت خلالها عن قلقها البالغ حيال عزم الرئيس على فرض رسوم جمركية على الفولاذ والالومينيوم، معتبرة ان تحركا متعدد الطرف هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفائض العالمي لما فيه مصلحة جميع الاطراف".



واعلن ترامب مساء الاثنين نيته فرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ، وعشرة في المئة على الالومينيوم في ما يتصل بواردات الولايات المتحدة لحماية الصناعة الوطنية. وردا على ذلك، اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة انه يعد اجراءات مماثلة على سلع اميركية.



وسبق ان وجه ترامب انتقادا شديدا الى الاتفاقات التجارية التي تفاوض اسلافه في شأنها محملا اياهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.







خ.أ



بنا 1701 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/03/04 - 08 : 08 PM