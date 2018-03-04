وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يستقبل وفداً من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين المنامة في 04 مارس/ بنا /استقبل سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالديوان العام للوزارة اليوم، وفداً من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، برئاسة سعادة السيد جيفري فان أوردين النائب الأول لرئيس الحزب.



وخلال اللقاء استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مرتكزات ومبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومواقفها المسؤولة والرائدة من القضايا الإقليمية والدولية، وإسهاماتها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما تطرق إلى الإصلاحات الشاملة والمكتسبات النوعية الكبيرة التي تشهدها المملكة بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشدداً على أن مملكة البحرين بلد الاستقرار والتنمية.



ووصف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اللقاء بأنه يعكس مسيرة متطورة من العلاقات البحرينية الأوروبية القائمة على الصداقة والتفاهم، وفرصة لفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات، كما يشكل ترجمة للرغبة المتبادلة في تحقيق المصالح المشتركة، خاصة أنه يأتي عقب اللقاء الأخير بين الجانبين في بروكسل الأسبوع الماضي.



وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا إقليميًا في الإصلاح والتنمية المستدامة، ومبادرات الشباب، والتسامح واحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان بمعناها الواسع، وفي الوقت ذاته تواجه المملكة بفعالية ونجاح مخططات التوسع والإرهاب، والتدخلات الخارجية غير المشروعة.



وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بدور أعضاء حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) ومواقفهم الإيجابية تجاه مملكة البحرين، وإسهاماتهم في بيان حقيقة الأوضاع في المملكة في البرلمان الأوروبي كمحفل دولي مهم.



ومن جانبهم أكد أعضاء وفد حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) أهمية الزيارة إلى مملكة البحرين، للاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها لتعزيز التطور الديمقراطي وحماية الأمن الوطني والإقليمي، بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة، مشيدين في هذا الإطار بالمكتسبات المميزة لتمكين المرأة وفق إطار إصلاحي مستمر، وتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية البشرية، وتبني سياسات اقتصادية منفتحة وحديثة تراعي البعد الاجتماعي.



الجدير بالذكر أن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بالبرلمان الأوروبي، تأسس في عام 2009، ويضم 70 نائباً من 15 دولة أوروبية، وهو ثالث أكبر حزب بالبرلمان الأوروبي.



حضر الاجتماع كلا من سعادة النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، وسعادة السفير توفيق المنصور الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية والأفروآسيوية، والشيخة عائشة بنت أحمد اَل خليفة مدير إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي.







ح ب/خ.أ



بنا 1625 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/04 - 30 : 07 PM