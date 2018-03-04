عاهل البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت المنامة في 04 مارس/ بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، ومشاعر سموه الطيبة وأسرة آل صباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق تجاه بلدهم وأشقائهم في مملكة البحرين، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي خلال استقبال جلالته له اليوم في قصر الصافرية.



ورحب جلالة العاهل المفدى بمعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، وكلفه بنقل تحياته الخالصة لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من النماء والازدهار، كما نقل معالي الشيخ محمد العبد الله إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام الرخاء والتطور.



وأعرب جلالة الملك المفدى رعاه الله عن تقديره للدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة في ترسيخ العلاقات البحرينية الكويتية الوثيقة والتاريخية ودور سمو أمير دولة الكويت في خدمة القضايا الأمة العربية والاسلامية والقضايا الإنسانية، مشيدا جلالته بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور مستمر يخدم المصالح والأهداف المشتركة.



وكان معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي قد وصل إلى البلاد، وكان في استقباله ووداعه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.



ح ب/خ.أ



بنا 1620 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/04 - 53 : 07 PM