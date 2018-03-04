سفير السعودية يشيد بنجاح وزارة الداخلية في احباط العمليات الإرهابية المنامة في 04 مارس / بنا / هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية والتي تمكنت من احباط عدد من العمليات الإرهابية، والقبض على 116 ارهابياً ينتمون لعدد من الخلايا الإرهابية التي جندتها ودعمتها دولة الشر ايران لزعزعة الأمن في مملكة البحرين.



وأشاد آل الشيخ بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية، وقال إن هذا النجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية البحرينية هو امتداد لنجاحاتها السابقة في حفظ الأمن واستدامة الأمان على أرض البحرين العزيزة، بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.



وأكد أن قوات الأمن في البحرين هي الحامي بعد الله للأمن والاستقرار بفضل ما تتميز به من امكانات متفوقه ساهمت من خلال هذه العملية الأمنية وما سبقها من العمليات في كشف وضبط عدد من العناصر الإرهابية الذين تدربوا في معسكرات الحرس الثوري الإيراني من أجل استهداف حياة الآمنين على أرض مملكة البحرين، ولإلحاق الضرر بمقدرات ومكتسبات الشعب البحريني الشقيق.



ح ب/ع ع



بنا 1559 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/04 - 07 : 07 PM