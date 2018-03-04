معهد البحرين للتدريب يواصل استعداداته لتنظيم (أسبوع المهن) المنامة في 04 مارس/ بنا/ يواصل معهد البحرين للتدريب استعداداته لتنظيم معرض أسبوع المهن 2018، تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، خلال الفترة 13-15 مارس الجاري، وذلك بمقر المعهد بمدينة عيسى، والدعوة عامة للجمهور.



ويمثل هذا المعرض فرصة سانحة أمام الباحثين عن وظائف للاطلاع المباشر على فرص العمل المتاحة في المؤسسات المشاركة من عدد من القطاعات الإنتاجية في سوق العمل بمختلف التخصصات المهنية، مع توفير خيارات عديدة في مجال التدريب المهني المتخصص، والذي يعطي قيمة مضافة للباحث عن عمل من خلال تنمية مهاراته وقدراته، الأمر الذي يساهم في تيسير عملية التوظيف.



وسيفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وقد عملت اللجنة المنظمة على التنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة لتنظيم زيارات لطلبتها، فضلًا عن زيارات طلبة المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا، وخصوصًا من فئة الخريجين والباحثين عن عن عمل.



وقد أعلنت عدد من الجهات عن الرغبة في المشاركة في المعرض، ومنها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، إيكيا البحرين، جامعة العلوم التطبيقية، مستشفى رويال البحرين، معهد تطوير الأداء البشري.



ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض السنوية للمهن في المملكة، حيث يعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات، ويمنح الفرصة للمهتمين بشؤون التدريب والتوظيف للحضور والتعرف على احتياجات سوق العمل، والتواصل المباشر مع الجهات المشاركة.



ح ب/خ.أ



بنا 1541 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/04 - 50 : 06 PM