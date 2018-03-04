رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي يستقبل سفير البحرين في الرياض الرياض في 04 مارس/ بنا / استقبل معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، بمكتبه اليوم، سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض.



وخلال اللقاء، رحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بسعادة السفير، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مستعرضًا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل الجوي.



كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال صناعة الطيران.



ح ب/خ.أ



بنا 1521 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/04 - 35 : 06 PM