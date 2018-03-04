وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل مجموعة من طلاب جامعة نورث ايسترن الأمريكية ‎ المنامة في 04 مارس/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم مجموعة من طلاب جامعة نورث ايسترن الأمريكية بمرافقة مدير البرامج الدولية، أستاذ ريادة الأعمال والابتكار بجامعة نورث ايسترن الأمريكية السيد كريغ كولير، ونائب الرئيس المساعد للتقدم الدولي بالجامعة السيد روبرت ديتريش، والعضو المنتدب بشركة يوسف بن أحمد كانو السيد بدر عبدالعزيز كانو، ومن جانب الوزارة حضرت الاجتماع كلٍ من الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.



وفي بداية الاجتماع استعرض الوزير الواقع الاقتصادي والسياحي لمملكة البحرين، لافتاً إلى السمعة الاقتصادية والسياحية والتراثية العريقة التي تحظى بها، والتي حرصت الحكومة الموقرة على تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يتواكب وتطلعاتها لنمو الاقتصاد عبر الاستراتيجيات والرؤى الطموحة التي تبنتها وتقوم بترجمتها على أرض الواقع.



كما أكد الوزير بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الأكثر انفتاحاً على الثقافات والديانات العالمية، الامر الذي جعلها الأكثر جذباً للمستثمرين والسياح من جميع انحاء العالم. كما تطرق سعادته إلى البيئة الاقتصادية والبنية التحتية المرحبة والصديقة والجاذبة لكافة الاستثمارات والمشاريع والتي أصبحت البحرين بموجبها اليوم حاضنة لعشرات المشاريع الصناعية والخدماتية الضخمة والمتطورة، لافتاً في هذا السياق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة وبدعم من الحكومة الموقرة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، والتي عززت من موقعها الاقتصادي على الصعيد العالمي، لافتاً في هذا الصدد إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل 99.3 % من المشاريع القائمة، كما أشار إلى الفعاليات السياحية المتنامية والتي تنبع من استراتيجية ورؤية هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأصبحت اليوم تشكل عنصر جذب كبير للسياح من جميع أنحاء العالم.





كما أشار الوزير الزياني إلى انطلاق أول منطقة بنية تحتية تابعة لشركة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد النمو الاقتصادي ويعكس تطلعات الحكومة الموقرة في المزيد من النهضة الاقتصادية المبنية على الرؤى الطموحة لها.



وعلى هامش الزيارة نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جولة ميدانية للوفد الطلابي إلى كلٍ من بورصة البحرين، ومركز المستثمرين، وإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، اطلعوا خلالها على الإجراءات وطرق العمل في هذه القطاعات وتعرفوا على الأنظمة والقوانين التي تتميز بها مملكة البحرين في هذه الجوانب الاقتصادية.





ح ب/خ.أ



بنا 1509 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/04 - 14 : 06 PM