الشيخة مرام بنت عيسى لـ(بنــا): اهتمام كبير بالفنانين ونسعى لإيصال الفن البحريني للعالمية المنامة في 04 مارس / بنا / أكدت الشيخة مرام بنت عيىسى آل خليفة مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين على الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الفني في البحرين، لافتة إلى أن الفنانين يحظون بكل الدعم الذي يؤهلهم للإنطلاق والتعريف بالمخزون الفني الذي يعبرون عنه، وأعربت عن تمنياتها بأن تصبح البحرين وجهة سياحية للفن في ظل الاهتمام الكبير بالمشاركة في المعارض الفنية المقامة في البحرين من قبل فنانين من مختلف دول العالم.



وقالت الشيخة مرام في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لمعرض فن البحرين عبر الحدود اليوم الاحد: "إن البحرين تزخر بالفن والفنانين، واستمرار المعارض الفنية دليل على أن الذائقة الفنية في البحرين في تطور مستمر ، وانها متعطشة لمواكبة مستجدات القطاع الفني.. كما أن التحضير لإطلاق النسخة الثالثة لمعرض (فن البحرين عبر الحدود) لهو دليل على أن هذه الفعالية قد اصبحت منصة للفنانين للتبادل الفكري والثقافي والتفاعل فيما بينهم، حيث أن هذه الفعالية تجمع بين الفنانين المشاركين من مختلف دول العالم ، وهي فرصة قيَمة للتعرف على بعضهم البعض وبالتالي إثراء المخزون الفني لكل منهم".



وأشارت إلى أن الهدف الأكبر من هذه تنظيم هذه الفعاليات، هو التعريف بالفن البحريني لاسيما وأن الفن البحريني قدَم في أرقى المستويات وحاز على إعجاب الكثير من المهتمين من مختلف الدول.



وقالت: "إن البحرين وجهة سياحية لكثير من القطاعات ، ومن الجيد أن تصبح وجهة سياحية للفن، فالمملكة غنية بالثروات الفنية وسنعمل ما بوسعنا لإيصال أعمال الفنانين البحرينيين إلى العالمية، والفن البحريني قادر على التعريف بنفسه والوصول إلى الجميع.. وخلال برنامج تطوير الفنانين الذي يندرج تحت مظلة (فن البحرين عبر الحدود)، تلقينا ردود أفعال إيجابية في دول مثل الهند وبريطانيا ، خاصة وأن مرتادي المعارض التقوا بالفنانات البحرينيات ووجدوهن فنانات قادرات على التعبير عن ذاتهن وفنهن في المحافل الإعلامية والدولية".



وكانت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة قد أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن تفاصيل النسخة الثالثة لمعرض (فن البحرين عبر الحدود) والذي سيعقد في الفترة من 15 – 18 مارس من الشهر الحالي، بمشاركة مجموعة منتقاة من دور الفن العالمية والفنانين الوافدين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم في المعرض، الذي يحتضن الإرث الفني البحريني من خلال مشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين.



كتبت- رشا الإبراهيم



ع إ ح/ع ع



بنا 1501 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/04 - 11 : 06 PM