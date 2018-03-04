جلالة الملك المفدى يثني على جهود سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في دعم منظومة العمل الحكومي المنامة 4 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في قصر الصخير هذا اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وعدداً من كبار المسؤولين.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الشأن المحلي والتي تهدف إلى خدمة مسيرة العمل الوطني وتسهم في دفع عجلة التنمية التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة .



وقد أثنى جلالة الملك المفدى على جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعي سموهما الدؤوب لدعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها إلى مرحلة متقدمة من التطوير حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.



وخلال اللقاء، أشاد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بالجهود الكبيرة والموفقة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في سرعة الكشف والقبض على المجموعات الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار البلاد.



وأعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره واعتزازه بما يبذله رجال الأمن البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن وبما حققوه من إنجازات في التعامل الأمني مع مختلف القضايا التي تمس أمن الوطن، مؤكداً أن البحرين ستظل بعون الله تعالى واحة للأمن والأمان، وستواصل المضي بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.



وأكد جلالته رعاه الله أن مسيرة العمل الوطني تشهد تضافر جهود أبناء وبنات البحرين لمواصلة العمل نحو تعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية بما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطن، مؤكداً أن البحرين استطاعت تحقيق انجازات رائدة في جميع الميادين بفضل من الله تعالى وجهود أهلها المخلصين.



ع إ ح/ع ع



بنا 1413 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/04 - 27 : 06 PM