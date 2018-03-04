سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة يعلن عن نجاح موسم البر للعام 2017 / 2018 من جميع المقاييس المنامة في 4 مارس / بنا / أعلن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية من خلال نص البيان الذي ادلى به خلال ترأس سموه للاجتماع التنسيقي بين مختلف الجهات المعنية بموسم البر والذي عقد في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة، عن تكلل موسم البر للعام 2017 / 2018 بالنجاح من جميع المقاييس والمعطيات والذي شهد العديد من المبادرات الاستثنائية التي تصب في مصلحة كافة الأطراف وبرؤى وتطلعات لم يكن هدفها إلا تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وبدعم من سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمؤازرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونحمد الله على ما وفقنا به لتحمل المسؤولية وضمان سلامة وامن المواطنين بشراكة وتعاون مع كافة الجهات.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على ما توليه المحافظة الجنوبية من أولوية بالغة الأهمية في ترجمة المبادرات ذات الابعاد الإنسانية لتخفيف الأعباء على المواطنين من جميع النواحي وهو المرتكز الذي انطلقت من خلاله المحافظة في الغاء مبالغ التأمين هذا الموسم ايماناً منها بأحقية المواطنين في الاستمتاع بأجواء آمنة مستقرة دون قيود او أعباء تحد من الهدف الرئيسي الذي تتطلع له المحافظة من الموسم ، مبيناً سموه بأنه وبفضل من الله فقد ساهم ذلك في ازدياد الاقبال على البر من قبل المواطنين برقم قياسي لم يصل الى هذا الحد في الأعوام الأخيرة حيث بلغ مجمل عدد الخيام المسجلة لهذا العام 1781 مخيما بزيادة تشكل 65 % عن العام الماضي بأجمالي مساحة17.5 كيلو متر مربع للعام الحالي نظير 10.8 كيلو متر مربع عن العام السابق ، شملت زيادة مخيمات المناطق العائلية من 332 الى 885 مخيما والمناطق العامة من 692 الى 735 مخيما ، وزيادة خيام المؤسسات والشركات من 4 في الموسم الماضي الى 7 في الموسم الحالي وكذلك المناطق الترفيهية من 6 مناطق في الموسم الماضي الى 8 مناطق في الموسم الحالي.



وثمن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية التوجيهات المباشرة من لدن معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية الذي كان لها الأثر البارز في نجاح الموسم وكذلك جهود مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وكافة الجهات الأمنية الأخرى فقد شهد الموسم انخفاضاً ملحوظاً في عامة القضايا الأمنية بنسبة 46% حيث كان اجمالي عدد القضايا في موسم 2016 /2017 (142) قضية في حين سجل موسم 2017 /2018 (97) قضية ، مشيراً سموه الى ان النجاح يأتي ايضاً للتعاون المشترك والتنسيق المتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذ المبادرة الاستثنائية للمحافظة الجنوبية المتمثلة في الحملات التوعوية خلال الموسم والتي قامت بها مشكورة كل من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك مركز خدمات المخيمين للوصول إلى المخيمين ومرتادي البر عبر الزيارات الميدانية التي هدفت بالدرجة الأولى الى حماية ارواحهم وسلامة ممتلكاتهم عبر رفع الحس التوعوي والإدراكي بأهمية توخي الحذر والسلامة في مختلف الظروف والعناصر خلال الموسم سواء كان كمخيمين او مستخدم طريق في ارجاء مناطق البر.



كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن ازدهار النشاط التجاري في الموسم تمثل في زيادة عدد الاكشاك التجارية والخدمية المرخصة عن الموسم الماضي من (43) لتصبح في الموسم الحالي (146)، كما بلغ مجموع عدد التراخيص في الموسم الماضي (121) ترخيص والموسم الحالي (199) ترخيص والذي يعكس حجم الاقبال من قبل الجهات التجارية على التواجد في موسم البر بعد توفير كافة التسهيلات من قبل بلدية المنطقة الجنوبية الى جانب رصد انخفاض المخلفات حيث كانت في الموسم السابق 5712 طنا والموسم الحالي 5140 طنا، مشيراً سموه بالوقت نفسه الى جهود أخرى ايضاً ساهمت في الحفاظ على النظافة العامة من قبل بلدية المنطقة الجنوبية من خلال حملات تنظيف عده بمشاركة شركات عديدة والتي يأمل سموه استمرارها دون توقف خاصة مع انقضاء الموسم حفاظاً على الحياة الفطرية والبيئية وعلى المظهر الجمالي لمناطق البر.



واكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن انتهاء موسم البر لهذا العام اعتبارا من يوم الاثنين 5 مارس 2018، داعياً سموه المخيمين ومرتادي البر ضرورة الالتزام بالشروط والارشادات المتعلقة بالإزالة والتقيد بالإجراءات المعمولة تحقيقاً لتسهيل عملية اخلاء مناطق البر وحفاظاً على طبيعة ونظافة البر وسير العملية التنظيمية، معلناً سموه عن جاهزية الاستعداد والتحضيرات للموسم القادم بالعديد من المبادرات والايجابيات التي ستصب في صالح المواطنين والمخيمين بشكل خاص والتي سيتم الكشف عنها بالوقت الملائم متوجهاً سموه بالشكر لكافة الجهات المتعاونة في إنجاح هذا الموسم.



ع إ ح/ع ع



بنا 1354 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/04 - 04 : 05 PM