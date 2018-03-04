وزير الإعلام يستقبل القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى المملكة‎ المنامة في 4 مارس / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مكتبه صباح اليوم سعادة السيد همبرت فنسنت بويمي القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، استعرض وزير شؤون الإعلام سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الاتحاد السويسري، لاسيما في مجال الإعلام والاتصال، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1334 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/04 - 39 : 04 PM