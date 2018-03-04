استراليا تتحرى ما إذا كانت صدرت فاكهة ملوثة سيدني في 4 مارس /بنا/ قالت السلطات الاسترالية اليوم إنها تتحرى في احتمال تلوث فاكهة ببكتريا الليستيريا تسببت في وفاة ثلاثة من كبار السن وإصابة 12 آخرين على الأقل.



وقالت هيئة الأغذية في ولاية نيو ساوث ويلز إن الشركة التي تتعامل بفاكهة البطيخ الملوث ببكتريا اللستيريا، من الشركات المصدرة لهذه الفاكهة.



وقالت إدارة الزراعة والموارد المائية إنها تتحرى ما إذا كان تم تصدير أي من هذه الثمار، موضحة انه سيتم اصدار إخطار بموجب الالتزامات الدولية عند تحديد الدول المتضررة ، ومحجمة عن تحديد وجهات التصدير أو ما إذا كانت تمت إعادة أي من الصادرات لحين استكمال التحريات.



ولا تسبب بكتريا اللستيريا المرض لدى كثير من الناس ولكن يمكن أن تؤدي إلى أعراض مرضية خطيرة وإلى الوفاة بين من يعانون نقص المناعة.



ويمكن أن تستغرق أعراض الإصابة بالليستريا ما يصل إلى ستة أسابيع حتى تظهر، ويسبب المرض أعراضا تشبه الإنفلونزا ويمكن أن يؤدي إلى الغثيان والإسهال والتهاب في مجرى الدم والمخ.





خ.س



بنا 1248 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/04 - 51 : 03 PM